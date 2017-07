Time de Rugby em Cadeiras de Rodas que treina no Ceret conquista compeonato

Pouca gente sabe, mas o primeiro time da capital paulista de Rugby em Cadeiras de Rodas (Ronins Quad Rugby), treina de terça e quinta, a partir das 19 horas; e aos sábados, das 9 às 12h30, no Ceret. A equipe, da segunda divisão, acaba de conquistar o Campeonato Brasileiro de Rugby em Cadeiras de Rodas e a oportunidade de estar, a partir de agora, no grupo de elite. O grupo tem à sua frente o tatuapeense e atleta paralímpico, Lucas Junqueira que, além de ser o capitão, também é o presidente do time.

E se você pensa que há muita diferença entre o Rugby tradicional, está muito enganado. O jogo é bem competitivo e não perde em nada em adrenalina e vibração. A velocidade também chama atenção, como pode ser visto em um trecho do vídeo encaminhado à redação, em nosso Facebook Gazeta Virtual e no Instagram Gazeta do Tatuapé. Não se assuste com as quedas. Elas são comuns e acontecem a todo momento.

No grupo ainda estão dois atletas que participaram das paralimpíadas 2016 e três que foram para o último Parapan 2015, em Toronto, com a seleção. Neste Brasileiro, Lucas Junqueira foi o melhor 0,5 da competição e Luis Fernando Cavalli o melhor 1,0/1,5.

A equipe, criada em 29 de março deste ano, conta com a parceria da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para os seus treinamentos.