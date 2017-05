Transporte o seu pet sem estresse

Levar o gato ao veterinário ou para viajar em uma caixa de transporte é algo desafiador. Isso ocorre porque eles liberam, ao esfregarem a cabeça e o corpo em objetos da casa um odor facial natural que serve para o reconhecimento do local e transmite a sensação de conforto e segurança. “Ao mudar de ambiente, o gato perde todos esses sinais”, comenta a veterinária Priscila Brabec.

Alguns cuidados podem ajudar a diminuir o desconforto. A caixa de transporte precisa fazer parte da rotina do animal. “O ideal é que objeto fique no ambiente do gato e o tutor incentive o uso da caixa como uma caminha agradando o gato. Assim o felino irá associar o item a uma coisa boa.”

Em passeios longos, o fornecimento de alimento deve ser reduzido. Para as necessidades fisiológicas é necessário colocar tapetes absorventes dentro da caixa de transporte. A caixa também deve permitir a mobilidade do felino. Além disso, é indicado colocar um cobertor para aumentar o conforto.

Para garantir um passeio tranquilo, o Feliway Classic deve ser utilizado dentro da caixa de transporte. “O Feliway é um análogo sintético do odor facial felino, que é o sinal que os gatos deixam no ambiente para marcar o local como conhecido. Quando aplicamos o produto na caixa de transporte, o felino interpreta que aquele ambiente é seguro e isso proporciona bem-estar.”

O produto deve ser borrifado na caixa de transporte 15 minutos antes do felino ser introduzido. “Em viagens longas é necessário reaplicar o produto a cada quatro horas, sempre retirando o animal e esperando 15 minutos para reintroduzi-lo após a aplicação.”