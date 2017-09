TRE Tatuapé – Cartório chama eleitores

O cadastramento biométrico se tornou obrigatório em 17 de julho deste ano, mas está disponível no município desde 2013. De lá para cá, dos 903.359 eleitores, 405.252 (44,86%) cadastraram as digitais. A Justiça Eleitoral recomenda ao eleitor que não espere o fim do prazo e faça logo a biometria com tranquilidade. A data limite é 23 de março de 2018. Quem não se cadastrar, terá o título cancelado.

O objetivo do cadastramento é tornar ainda mais segura a identificação do eleitor na hora do voto ao impedir qualquer possibilidade de fraude. O procedimento envolve a coleta das impressões digitais, fotografia e assinatura digitalizada, além da atualização do endereço domiciliar e dos demais dados cadastrais.

A biometria obrigatória está sendo implementada gradativamente em São Paulo, mas os kits biométricos já estão disponíveis em todos os cartórios do Estado. O eleitor deve agendar seu atendimento no site do TRE-SP por meio do link http://www.tre-sp.jus.br/eleitor/agendamento-titulo-eleitoral-3 e comparecer ao Posto de Atendimento ou cartório com documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência recente e título eleitoral, caso tenha.

O cartório pertencente à 253ª zona eleitoral, no Tatuapé, fica na Praça Santa Terezinha, 43/47 e funciona de segunda a sexta, das 12 às 18 horas. Mais informações nos telefones 2091-0094, 3130-2714 e 2295-9235.