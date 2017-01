A comédia Três Homens Baixos, dirigida por Jonas Bloch, está em cartaz no Teatro Santo Agostinho, em temporada popular. O elenco é formado por Walter Breda, Vicentini Gomez, Orlando Vieira e as sessões ocorrem aos sábados, às 21 horas; e aos domingos, às 18 horas.

Escrita por Rodrigo Murat, a peça é uma comédia de costumes sobre as facetas do universo masculino, revelada a partir do ponto de vista dos personagens Ciro (professor universitário em caracterização hilária de Breda), Samuca (banqueiro de jogo do bicho interpretado por Vicentini) e Titi (publicitário gay “clichê” vivido por Orlando).

Amigos de infância e estereótipos masculinos, eles se encontram periodicamente para colocar o papo em dia. Cada personagem vive seu próprio drama existencial. Um é casado, o outro é divorciado e também tem o infiel.

SERVIÇO

Teatro Santo Agostinho: Rua Apeninos, 118. Aclimação (Metrô Vergueiro). Telefone: 3209-4858. Temporada: até 29 de abril. Ingressos: R$ 50,00 (meia: R$ 25,00). Bilheteria: de quarta a domingo, das 14 às 20 horas. Não aceita cartões. Ingressos antecipados: www.ingressorapido.com.br (telefone 4003-1212). Duração: 80 minutos. Classificação: 16 anos. Estacionamento. Acesso universal e ar-condicionado.