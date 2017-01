Trilogia sonora no Belém

Com influências de Bob Dylan e da música caipira, Zé Paulo Medeiros lança “A Trilogia” – uma caixa de produção independente com 3 álbuns contendo somente suas criações, solo ou em parceria. São 36 faixas inéditas, que no disco se revelam com a participação especial de nomes como Célia & Celma, Maria Acina, Oswaldinho da Cuíca, Paulo Caruso, Paulo Freire, Rodrigo Sater, Sérgio Reis, Socorro Lira, Zé Geraldo e Inezita Barroso, provavelmente numa de suas últimas gravações.

Zé Paulo lança “A Trilogia” no dia 28 , às 21 horas, no Sesc Belenzinho. A caixa com os álbuns “Casulo I”, “Casulo II” e “Casulo III” retrata 30 anos de carreira, reunindo gravações que produziu entre 1982 e 2012. À maneira dos cantores folk, Zé Paulo se apresenta num formato intimista, acompanhado apenas de seu violão ou viola, focando na simplicidade e na sutileza de suas canções.

No repertório do show, canções como “Trocados”, “Cumpadi”, “O Cantador”, “O Velho Cobertor” e “Maria Rosa”, que mostram a diversidade musical do artista. Natural de São Paulo, Zé Paulo Medeiros traz na bagagem oito álbuns autorais gravados.

O show faz parte do projeto Música de Raiz, do Sesc Belenzinho, em que a música regional é apresentada em seus diversos desdobramentos por compositores e intérpretes de moda de viola, música caipira e sertaneja.