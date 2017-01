Tumkus: o melhor para a sua casa

Com quatro unidades mais um centro de distribuição, a Tumkus oferece aos seus clientes o que há de melhor para a sua casa e construção. A empresa nasceu do sonho de dois jovens irmãos: Pedro e Roberto. Um comunicativo, que via no comércio a sua realização profissional; e o outro dinâmico e empreendedor, que cuidava para que o sonho se tornasse realidade de uma forma segura e realista.

O que era ideia começou a se materializar no dia 9 de junho de 1964, quando inauguraram uma pequena e modesta loja de materiais de construção, na Rua Carlos César, Parque São Lucas, mas que abrigava a garra e a vontade de vencer dos dois irmãos.

A preocupação de dar um bom atendimento e fornecer produtos de qualidade mostrou que estavam no mercado para ficar e ganhar espaço. A empresa foi crescendo e o irmão caçula Martins juntou-se à dupla para fortalecer o grupo e dar continuidade àquele sonho que se tornava realidade.

EXPANSÃO

Hoje a empresa conta com uma equipe de 170 funcionários, todos voltados para o bom atendimento ao cliente. Com infraestrutura e conforto, as lojas disponibilizam em cada showroom a visibilidade dos produtos que os clientes precisam para construir e reformar.

São acabamentos, acessórios gerais para cozinha, banheiro e lavanderia, climatização, ventilação, ferragem, ferramentas, iluminação, materiais básicos, elétricos, hidráulicos, portas, janelas, pisos, revestimentos, tintas e acessórios, segurança e utilidades domésticas. Além disso, na Tumkus os clientes encontram profissionais capacitados e qualificados para prestar o melhor atendimento e fornecer, sempre, produtos de qualidade e com os melhores preços.

SERVIÇO

A unidade Parque São Lucas fica na Avenida do Oratório, 3.330. Telefone: 2024-6555. Atendimento: de segunda a sexta, das 8 às 19h30; aos sábados, das 8 às 18 horas; e aos domingos, das 8 às 15 horas. Nos feriados abre das 8 às 16 horas. Conta com estacionamento próprio. Site: www.tumkus.com.br.