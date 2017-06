UBS Vila Esperança: com prédio quase concluído, obra está parada

Mais uma obra segue suspensa na Zona Leste. Desta vez refere-se à construção do novo prédio da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Esperança. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), as obras foram suspensas em abril deste ano para renegociação do contrato conforme a disponibilidade de recursos da SMS.

“A unidade está com 60% do total concluído. A estrutura está erguida e falta a execução das redes elétrica e de hidráulica e acabamentos internos. A obra foi iniciada em agosto de 2015 e o valor contratual é de R$ 4,64 milhões, dos quais aproximadamente R$ 2 milhões já foram pagos.”

Enquanto era prefeito, Fernando Haddad e representantes da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras chegaram a visitar o local.

Naquele momento, foi destacado que nove consultórios (sendo seis de consulta geral, dois de consulta ginecológica e um de consulta psicológica e de fonoaudiologia) estavam previstos para serem disponibilizados para a população no equipamento com 1.413,00 m² de área construída.

Além de aumentar o número de consultórios médicos, as obras podem permitir a instalação de consultório de odontologia com quatro equipes, sala de raio-x, sala de observação, sala de vacina e farmácia.

A obra da UBS Vila Esperança que encontra-se parada fica na Rua Alvinópolis, 1.350, e foi iniciada em agosto de 2015. Era para tudo estar pronto no segundo semestre de 2016.