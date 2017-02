UCI Anália inova

A UCI Cinemas inovou e agora oferece mais conforto para o público. Os cinéfilos que forem aos cinemas UCI Jardim Sul, Anália Franco e Santana Parque Shopping poderão escolher as exclusivas poltronas SuperSeats para aproveitar ainda mais a sessão. Mais largas e com encostos reclináveis, as cadeiras contam com braços individuas e love seat – quando é possível levantar o braço e deixar o assento como um sofá.

As novas poltronas estão instaladas no centro das salas, onde é possível tirar o máximo proveito da experiência cinematográfica, com melhor posição de imagem e potência do som. No UCI do Shopping Anália Franco, as salas 2, 3, 6, 7 e 8 receberam 100 poltronas. O valor dos ingressos terá acréscimo de R$ 4,00 (inteira) e R$ 2,00 (meia) em todos os filmes (2D ou 3D).