UPA TATUAPÉ – Projeto ainda será realidade?

Até o fim do ano passado, os moradores do Parque São Jorge viviam a expectativa de que o projeto da UPA Tatuapé seria tocado em frente, após a escolha do terreno e o desenvolvimento de seu plano arquitetônico. A informação era a de que o prédio ocuparia uma área existente na Avenida Condessa Elizabeth Robiano, em frente ao Corinthians e ao lado do CDC Albino Grandi. A promessa de construção, feita pelo ex-secretário da Saúde de Haddad, José de Filippi, utilizou como justificativa o fato do Hospital Municipal do Tatuapé (HMT) atender, por ano, cerca de 350 mil pessoas.

INCERTEZA

Infelizmente o tempo passou e o anúncio feito pelo secretário da gestão anterior completará um ano em março. Agora, as pessoas não sabem, ao certo, se o projeto terá continuidade. A área, que estava fazia, oferece à Prefeitura a vantagem de estar em uma localização privilegiada, ao proporcionar acesso a quem vive no Tatuapé e a residentes de outros bairros. A posição do terreno e sua importância para o entorno inclusive havia gerado interesse também ao 51º Batalhão da PM, já que a 2ª Cia. está em um imóvel alugado e poderia usar o espaço para construir uma base própria.

MEMBROS CONSEG

Conforme membros do Conseg do Parque São Jorge, a indefinição nas obras torna mais difícil a vida dos moradores, já que eles lutam há vários anos por uma nova UBS e ainda não conseguiram resposta da secretaria. “Agora vamos esperar pela mobilização do novo governo, visto que a área da saúde estará entre suas prioridades”, ressaltou a vice-presidente da entidade, Cristiane Casseb.

URGÊNCIA

As UPAs fazem parte da Política Nacional de Urgência e Emergência, lançada pelo Ministério da Saúde, em 2003, que estrutura e organiza a rede de urgência e emergência no País, com o objetivo de integrar a atenção às urgências. Anteriormente, os investimentos seriam do PAC. No entanto, atualmente o presidente Michel Temer vive um momento de incertezas quanto ao repasse de verbas para obras em estados e municípios. Por conta disso, esta Gazeta questionou a Secretaria Municipal da Saúde para saber se a UPA Tatuapé pode ser retomada.