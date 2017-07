VAGA DE IDOSO Regional emitirá cartão

A Prefeitura Regional Aricanduva/Formosa/Carrão é a primeira a emitir o Cartão de Estacionamento do Idoso, em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra Pessoa Idosa. A iniciativa de implantar o serviço é do próprio prefeito regional Luiz Carlos Frigerio que, juntamente com o DSV, irá proporcionar aos munícipes o serviço que atualmente só é feito na sede do DSV, em Pinheiros e que agora está sendo oferecido a população. Trata-se de um projeto piloto, que posteriormente será levado às outras Prefeituras Regionais.

COMO FAZER

O solicitante residente em São Paulo acessa o site da Secretaria Municipal de Transportes, entra no link Cartão do Idoso, realiza o cadastro e preenche o requerimento, imprime o mesmo e assina. Após isso, comparece à Praça de Atendimento na sede da Prefeitura Regional Aricanduva munido do requerimento já preenchido e de cópias do RG ou Carteira de Habilitação sendo necessária a apresentação de documento com foto, CPF e também comprovante de endereço recente de no máximo 30 dias em nome do solicitante do cartão.

Os documentos serão analisados e as cópias anexadas ao processo e estando em perfeita ordem o cartão é emitido imediatamente com validade para 5 anos.

A Prefeitura Regional esclarece que não é necessário o reconhecimento de firma de nenhuma cópia apresentada, e a idade mínima para requerer o Cartão de Estacionamento do Idoso é de 60 anos completos. Local: Rua Atucuri, 699 – Vila Carrão. Mais informações no telefone 3396-0800.