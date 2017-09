Vereadores da ZL apresentam propostas

Esta semana a Gazeta solicitou aos vereadores com base de campanha na Zona Leste que destacassem um dos principais projetos que eles pretenderão defender na próxima legislação.

Toninho Paiva (PR) afirmou que irá se dedicar com empenho ao Projeto de Lei 0389/2004, de sua autoria, que cria a Subprefeitura Tatuapé. Segundo ele, o mesmo já recebeu apoio de todas as comissões da Câmara Municipal e está pronto para ir à votação.

DIABÉTICOS

O vereador Adilson Amadeu (PTB), disse estar empenhado na aprovação do PL 402/2010, já aprovado em primeira discussão. O projeto prevê a criação de um Programa Multidisciplinar de Atendimentos aos Diabéticos. Para o serviço público isso representa menos internações (ou tempo menor internado), uma resposta melhor do tratamento com consumo menor de medicamento, menos complicações em cirurgias, menos aposentadorias por doença em função do problema e mais qualidade de vida.

UNIFESP

A vereadora Juliana Cardoso afirmou que, além de sua participação na luta pela implantação da Unifesp Leste, em Itaquera, ela defenderá a aprovação do Projeto de Lei nº369/2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município e dá outras providências. Sobre a Unifesp, no terreno da Gazarra, a Prefeitura declarou a área de utilidade pública, mas ainda não a adquiriu.

DEFESA DA CRIANÇA

Em seu primeiro mandato, o vereador Massataka Ota revelou que seu trabalho terá como foco principal a defesa da criança e do adolescente. Para isso, ele vai tentar acabar com as filas de espera nas creches, além de lutar pelo funcionamento das escolas em tempo integral e com qualidade. Ota ainda defenderá a participação de assistentes sociais e psicólogos dentro das escolas, dando suporte para professores e diretores.

DESENVOLVIMENTO

Edir Sales, que já foi deputada e se elegeu para assumir uma das cadeiras da Câmara, declarou que irá continuar empenhada em trazer mais desenvolvimento para toda a Zona Leste. Segundo ela, continuará trabalhando principalmente na área social em prol das comunidades mais carentes, realizando ações que beneficiem diretamente a população da região. Como vereadora, a parlamentar disse que tem a oportunidade de estar ainda mais próxima da ZL.

SECRETARIA

O vereador Gilson Barreto preferiu apontar para cinco caminhos: criação da Subprefeitura Tatuapé, criação da Subprefeitura Sapopemba, criação da Secretaria dos Direitos do Idoso e aprovação do Projeto de Lei 133/2010, que estabelece a abertura de mais (e manutenção dos atuais) Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos – Ciejas na Rede Municipal de Ensino, bem como o estabelecimento de suas regras de funcionamento.

PARTO HUMANIZADO

A vereadora Patrícia Bezerra, como estreante na Câmara, defenderá que os hospitais públicos dêem anestesia em mulheres que pretendem dar à luz por meio de parto normal, como acontece em hospitais particulares. Ela propõe ainda, que elas recebam uma série de benefícios que compõem o protocolo de um parto humanizado, assegurando tratamento digno nesse momento.