VIZINHANÇA SOLIDÁRIA – Capitão divulga projeto

Durante a reunião do Conseg do Tatuapé, o comandante da 1ª Cia. do 8º Batalhão da PM, capitão Felipe Lima Simões, afirmou que tem programado ações nos postos de gasolina das Avenidas Regente Feijó e Vereador Abel Ferreira. Ele também fez um alerta para a questão dos furtos e roubos em condomínios com o intuito de frisar a existência do Programa Vizinhança Solidária, que agora está sob a coordenação do sargento Fabiano. Moradores interessados em conhecer e participar do projeto devem procurá-lo na base da PM da Praça Silvio Romero.

COMO FUNCIONA

Após o contato, será marcada uma reunião com os moradores da rua para explicar como funciona o programa e entregar um material informativo. A PM irá cadastrar nome, RG, CPF, telefone da casa e celular dos moradores. A partir do momento do acordo, com a aceitação do “Vizinhança Solidária” elas recebem uma placa que ficará presa na fachada do imóvel ou condomínio, sem nenhum custo.

Com isso, a rua entra no programa de prioridade de patrulhamento, que consiste no fato das viaturas terem a via dentro do roteiro de policiamento ostensivo. A PM também nomeia um dos residentes como tutor, ou seja, o responsável por manter a polícia informada, chamar os vizinhos para as reuniões e pedir ajuda quando for necessário. Todas as demandas, antes de serem atendidas, passam antes pela observação e anuência do capitão.

MORADORES

Após a explicação, moradores aproveitaram o espaço para registrar suas questões. Um deles pediu à Prefeitura Regional Mooca que verificasse o andamento do projeto que propõe o fechamento de vilas com portões. Já João Marcelo sugeriu que as áreas esportivas do antigo Centro Esportivo Brigadeiro Eduardo Gomes (CEU Carrão-Tatuapé) fossem reabertas. No mesmo instante, ele entregou um abaixo-assinado ao representante da prefeitura regional, Valter Mezzetti, para reforçar o pedido. Outro morador pediu que a Prefeitura verificasse a situação atual do Hospital Público Veterinário, localizado na Rua Platina, 570.