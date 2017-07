Wine Night: Mega Adega Kanguru realiza mais um evento

A Mega Adega Kanguru realizou mais uma edição do já tradicional evento Wine Night. Com a casa cheia, importadoras, sommeliers e enólogos apresentaram os mais diferentes rótulos aos clientes convidados do evento. O momento também é uma ótima oportunidade de esclarecer todas as dúvidas e realizar aquele bate-papo descontraído.

Climatizada e com rótulos para os mais exigentes paladares e gostos, a Mega Adega Kanguru possui mais de três mil vinhos nacionais e importados em suas prateleiras e já se tornou referência para quem procura as melhores marcas por preços abaixo da concorrência.

Localizada dentro do Kanguru Supermercado, na Rua Antônio de Barros, 285, Tatuapé, o horário de atendimento é de segunda a sábado, das 8h30 às 20 horas. Conta com estacionamento coberto e aceita todos os cartões de crédito. Mais informações e compra on-line de bebidas no site www.megaadega.com.br.

WINE WEEKEND

Também do mesmo grupo, o Resort Monte das Oliveiras já tem em sua grade de programação o Wine Weekend. Trata-se de um fim de semana gastronômico para os apreciadores de vinho, sendo esta mais uma realização da Mega Adega Kanguru.

Outro diferencial é que todos os vinhos e espumantes degustados estão inclusos no pacote de hospedagem, no período do evento. Saiba mais através do telefone 2095-6364.

Tudo isso cercado por um belo cenário natural, pois o Resort Monte das Oliveiras está localizado na estância turística de Joanópolis, a menos de 100 quilômetros da capital. O lugar conta com uma natureza exuberante e oferece muito conforto e sofisticação.

São cerca de 50 alqueires na Serra da Mantiqueira e uma completa infraestrutura com chalés, bangalôs e sítios com flexibilidade de acomodação.