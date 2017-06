Zeladoria: Eita, que buraqueira

As atípicas chuvas neste período do ano estão contribuindo ainda mais para aumentar o número de buracos nos bairros.

Na Penha, por exemplo, a Rua Aquilino Vidal, importante ligação que serve de acesso inclusive para linhas de ônibus e vans, além de estar em péssimas condições, conta com um buraco enorme nas proximidades com a Avenida Dr. Orêncio Vidigal, que dá acesso à estação Penha do Metrô.

No Tatuapé, a situação não é diferente. Exemplos não faltam. A começar pela Rua Bendiapá. A Rua Santa Gertrudes então, está ainda mais perigosa. Vários buracos também podem ser encontrados nas ruas Euclides Pacheco e Boa Esperança.

Tem um buraco na sua rua? Então encaminhe um Whatsapp para 98193-8399 ou ligue 2095-8200.