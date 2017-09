‘Dias de paz’ com Théo

Hoje, domingo, 22 de setembro, às 19 horas, o músico multi-instrumentista, Théo, apresenta seu primeiro trabalho solo como compositor e cantor com o lançamento do EP “Théo – Dias de paz”. O show será realizado no Teatro Décio de Almeida Prado e conta com a parceria da Prefeitura e Departamento de Expansão Cultural de São Paulo, a entrada é gratuita.

COTIDIANO CAÓTICO

A obra traz cinco faixas inéditas com olhar introspectivo sobre o cotidiano caótico instalado na humanidade, destacando-se a mensagem por “Dias de paz”. Além das músicas do EP, serão apresentadas outras composições próprias e alguns covers que influenciam o artista: Lenine e Milton Nascimento.

SOBRE O ARTISTA

Théo compartilha da vontade de uma sociedade mais humana, consciente dos seus valores e essência. Sua contribuição para este fim é musical. Conectado com a música desde a barriga de sua mãe, Théo ainda assim teve a consciência de, pacientemente, amadurecer para se lançar músico, mas principalmente compositor.

SERVIÇO

“Théo – Dias de paz”. 22 de setembro, às 19 horas no Teatro Décio de Almeida Prado (: Rua Cojuba, 45 B l, Itaim Bibi). Entrada gratuita, os ingressos devem ser retirados 1 hora antes do início do show, limitado a um por pessoa. Informações no telefone: 3079-3448.