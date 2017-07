Pintura na EE Carlos Escobar traz Alckmin ao Tatuapé

Trabalho vem sendo desenvolvido por reeducandos do regime semiaberto

Na quinta-feira, dia 20 de julho, o governador Geraldo Alckmin esteve no Tatuapé, na Escola Estadual Carlos Escobar, para conferir o trabalho de pintura que está sendo executado por reeducandos do regime semiaberto.

A ação faz parte do programa Via Rápida Expresso, que promove a qualificação profissional de diversos públicos, dentre eles os reeducandos do sistema penitenciário. Acompanhado dos secretários José Renato Nalini e Lourival Gomes (Educação e Administração Penitenciária), Alckmin falou sobre os resultados do programa. “Nós estamos aqui na Carlos Escobar, uma escola de Ensino Fundamental do primeiro ao quinto ano, em tempo integral. Os alunos entram as sete da manhã e saem quatro da tarde; uma escola modelo. Ela está sendo pintada pelos nossos reeducandos”, comentou o governador.

Ele complementou: “O preso faz o curso teórico de uma semana e o curso prático pelo Via Rápida Emprego. Em três semanas recebe o certificado, tem uma profissão e trabalha. Esse é o sentido do cumprimento da pena: retribuir à sociedade através do trabalho”, completou.

Com indicação da Diretoria de Ensino Leste 5, a diretora da escola agradeceu a escolha e ficou muito contente com a iniciativa. “Nosso prédio é muito grande e nós queríamos mudar o tom das paredes. Com os corredores na cor amarela, eles ficaram mais amplos, mais claros e com mais luz”, destacou Roseli Tarcares Ribeiro.

Segundo Isaias Anselmo de Souza, supervisor-técnico da Fapetec, que acompanha os reeducandos na execução dos serviços, eles irão para casa com um certificado que é válido para todo o território nacional. “Eles querem uma segunda chance, sim. Setenta por centro deles se interessam. Este é um projeto novo do Governo do Estado que vem dando muito certo”, observou.

A previsão é que os serviços de pintura de muros, salas de aula, pátios, quadras e banheiros das escolas, que fazem parte do programa, terminem antes do retorno dos alunos, em 31 de julho.

A iniciativa faz parte da parceria entre as secretarias estaduais de Educação (SEE), Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sdecti) e Administração Penitenciária (SAP).

Iniciado no ano passado, o Via Rápida Expresso já profissionalizou 1.550 presos e beneficiou 48 escolas em todo o Estado. O sucesso da iniciativa garantiu a sua ampliação. Em 2017, serão qualificados, até o final do mês de julho, 2.720 reeducandos e beneficiadas 115 escolas.